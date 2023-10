Make Way: demo disponibile per la Steam Next Fest

Assieme a Solium Infernum, While We Wait Here e tante altre produzioni da provare nel corso della Steam Next Fest, è ora disponibile Make Way, sviluppato da Ice BEAM e pubblicato da Secret Mode. La demo consentirà a un massimo di quattro giocatori di gareggiare insieme online o localmente nella modalità Gara, in cui i giocatori si concentreranno sulla costruzione delle proprie piste e nella corsa fino al traguardo o nella modalità Classica, in cui armi e ostacoli saranno letali.











Sarà possibile utilizzare un campione di pezzi di pista, ostacoli e veicoli, con altri da sbloccare giocando alla demo e ancora di più in arrivo nella versione completa finale. Al suo interno, si dovranno evitare i pericoli, evitando i pericoli e scatenando le armi più letali, mentre si cercherà di non cadere dalla vettura. In una corsa caotica verso il traguardo, ogni round determinerà la vittoria.