Al via Steam Next Fest con centinaia di demo di giochi in arrivo

Ha preso il via nelle scorse ore l’ultima edizione di Steam Next Fest, la manifestazione virtuale che si pone l’obiettivo di celebrare i videogiochi in arrivo su PC tramite Steam.

Durante la kermesse è possibile non soltanto scaricare centinaia di demo, tra cui quelle di Terminator: Dark Fate, The Talos Principle 2 e Solium Infernum, ma anche assistere a trasmissioni in diretta realizzate dagli sviluppatori dei videogiochi in vetrina.

Segnaliamo, infine, che lo Steam Next Fest si protrarrà per una settimana, fino al prossimo 16 ottobre.