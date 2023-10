PlayStation Plus Extra: trapelati alcuni giochi della selezione di ottobre

In attesa che Sony annunci ufficialmente i videogiochi in arrivo a ottobre per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra e Premium, ecco che l’infallibile bilbill-kun ha svelato alcuni dei titoli disponibili nei prossimi giorni su PS4 e PS5.

Tra questi citiamo l’avventura horror Alien: Isolation, il videogioco di ruolo Disco Elysium: The Final Cut, ma anche Gotham Knights, FAR: Changing Tides, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Gungrave G.O.R.E., Elite Dangerous, e Dead Island Definitive Edition. Questi titoli dovrebbero essere resi disponibili dal 17 ottobre.

L’annuncio ufficiale da parte di Sony, invece, dovrebbe arrivare nel corso della giornata di domani.