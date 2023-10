Lords of the Fallen: ecco il trailer ufficiale di lancio

Lord of the Fallen, in arrivo il prossimo 13 ottobre, è il reboot sviluppato da HEXWORKS in collaborazione con Defiant Studios, pubblicato da City Interactive e CI Games. Nella giornata odierna, il team ha rivelato l’ultimo trailer dedicato all’action RPG che si prepara a sbarcare in un mese di ottobre alquanto affollato in termini contenutistici.









L’ultima speranza dell’umanità contro Adyr e le sue orde attraverserà i mondi paralleli dei vivi (Axiom) e dei morti (Umbral) attraverso l’uso di una lampada misteriosa e ultraterrena, supererà mostruosità colossali e da incubo in entrambi i piani dell’esistenza e potrà, quando necessario: il giocatore potrà collaborare con un altro crociato attraverso la modalità cooperativa senza interruzioni.