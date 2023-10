Little Goody Two Shoes, annuncio con data d'uscita

Little Goody Two Shoes, sviluppato e pubblicato da Square Enix, arriverà il prossimo 31 ottobre 2023 su PlayStation 5, PC, Nintendo Switch e Xbox Series X|S. Quest’avventura di stampo narrativo è in fase di sviluppo presso AstralShift, un team portoghese indipendente dedito alla creazione di videogiochi sospesi fra il surreale e la fiaba, incentrati su storie considerate dal team come coinvolgenti e con una buona colonna sonora.









All’interno dell’esperienza, s’impersonerà la piccola Elise, una giovane che si troverà ad affrontare misteriose creature in una favola dark tematicamente vicina ai testi dei fratelli Grimm e di Andersen. In un mondo dominato dall’oscurità, la ragazzina dovrà districarsi e scendere nell’oblio. Sarà pronta a farlo?