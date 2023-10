Total War: Pharaoh è ora disponibile

Total War: Pharaoh, sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA, è ora disponibile su PC. Ambientato nel periodo complesso dell’Età del Bronzo, il nuovo capitolo è stato recensito dal nostro Solar, che ha raccontato di un’opera sospesa fra le conquiste Egizie e l’Impero Ittita.









Total War: Pharaoh è strategico con due anime: da un lato c’è la gestione a turni di una grande civiltà del passato e dall’altro potrai guidare in tempo reale enormi eserciti in spettacolari battaglie in tempo reale. Avrai la possibilità di governare una storica civilità dell’età del bronzo e di riscrivere la storia secondo la tua visione. Potrai gestire il tuo impero dal punto di vista diplomatico, economico e militare, prima di condurre legioni di migliaia di soldati e macchine da guerra sul campo di battaglia negli scontri tattici all’interno di una vivida ricostruzione di un’epoca storica turbolenta.