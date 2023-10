The Lamplighters League è un flop commerciale per Paradox

Paradox Interactive ha reso noto che The Lamplighters League si è rivelato un grosso flop commerciale, arrivando addirittura a definirlo un “enorme fallimento“.

Nonostante la buona accoglienza da parte della critica (qui la nostra recensione), l’ultima fatica di Harebrained Schemes (Shadowrun, Battletech) ha venduto davvero poche copie. “The Lamplighters League è un videogioco divertente con molti punti di forza,” ha dichiarato Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive. “Sebbene i numeri dei giocatori derivanti dai servizi in abbonamento siano cautamente positivi [il gioco è su Xbox Game Pass ndr], l’accoglienza commerciale è stata troppo fiacca, e ciò è francamente un enorme fallimento. I progetti sono per loro stessa natura rischiosi, ma alla fine della fiera non abbiamo soddisfatto il livello di aspettative previsto.”

A causa del flop, Paradox ha stimato perdite pari a 248 milioni di corone svedesi, cioè circa 21,5 milioni di euro.