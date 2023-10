Witchfire: gli sviluppatori presentano gli aggiornamenti futuri

Pubblicato poche settimane fa in Accesso Anticipato su PC (qui la prova del nostro Alessandro Alosi), Witchfire si arricchirà presto con nuovi contenuti, per questo gli sviluppatori di The Astronauts hanno voluto presentare la roadmap degli aggiornamenti futuri.

Il team polacco spiega che appena dodici persone stanno lavorando attivamente al progetto, per cui le tempistiche potrebbero variare nel tempo, tuttavia l’obiettivo è quello di pubblicare un aggiornamento ogni due mesi circa. Ognuno di questi update porterà con sé numerose novità, tra cui nuove location (in totale nel gioco finale ce ne saranno sei, due delle quali già giocabili), nuovi boss (almeno sei), nuove tipologie di nemici (46, di cui 22 già nel gioco), ma anche più armi (ben 31 in totale), più oggetti magici (in tutto 24), e nuove magie.

Il primo aggiornamento di Witchfire verrà pubblicato tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, ma gli sviluppatori non hanno svelato cosa includerà. Hanno però affermato che introdurrà nuovi contenuti e modificherà alcuni elementi già presenti nella versione in Accesso Anticipato.