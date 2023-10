Hideki Kamiya è in pausa per almeno un anno

Oggi è stato l’ultimo giorno di lavoro in PlatinumGames per Hideki Kamiya, ormai ex vice presidente della compagnia. Ora il game designer giapponese ha rivelato che si godrà una pausa forzata di almeno un anno a causa del patto di non concorrenza stipulato con lo studio di sviluppo.









Lo ha affermato nel primo video pubblicato sul suo nuovo canale YouTube. Qui dichiara di essere felice di aver lasciato PlatinumGames, ma non ha voluto rivelare i motivi precisi delle sue dimissioni, affermando di averlo fatto per intraprendere una nuova strada più in linea con i suoi principi.

Hideki Kamiya ha comunque voluto rassicurare i suoi fan: una volta scaduti i termini della clausola di non concorrenza tornerà a lavorare nell’industria dei videogiochi. Kamiya ha poi scherzato dichiarando di voler valutare offerte da chiunque voglia offrirgli uno stipendio annuo di almeno 100 milioni di yen (circa 630 milioni di euro).