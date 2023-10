Harebrained Schemes: Paradox conferma i licenziamenti

Ancora una volta dobbiamo riportare una notizia di licenziamenti, questa volta relativi ad Harebrained Schemes, lo studio che di recente ha dato i natali a The Lamplighters League (qui recensito).

Dopo aver certificato il flop commerciale del videogioco, Paradox Interactive ha confermato che parte del team è stata mandata a casa. Non si conoscono i numeri esatti delle persone rimaste senza lavoro, tuttavia un ex dipendente intervenuto sul forum di ResetEra ha dichiarato che circa l’80% del team è stato licenziato a luglio, dunque qualche mese prima dell’uscita di The Lamplighters League.