Activision Blizzard è ufficialmente parte di Xbox

Nella giornata odierna, è stato confermato e ufficializzato il passaggio di Activision Blizzard su Xbox. Dopo un lunghissimo percorso iniziato ormai due anni e mezzo fa, Phil Spencer, sul sito ufficiale di Microsoft, ha confermato l’effettivo passaggio dell’azienda creatrice di Diablo IV negli studi della casa di Redmond.

“Amiamo i giochi. Giochiamo, creiamo giochi e sappiamo in prima persona quanto il gioco significhi per tutti noi come individui e collettivamente, come comunità. E oggi diamo ufficialmente il benvenuto ad Activision Blizzard e ai suoi team su Xbox. Sono gli editori di alcuni dei franchise più giocati e amati nella storia dei videogiochi su console, PC e dispositivi mobili. Da Pitfall a Call of Duty, da World of Warcraft a Overwatch, da Candy Crush Saga a Farm Heroes Saga, i loro studi hanno ampliato i confini del gaming per i giocatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Phil Spencer, CEO di Xbox Game Studios.