Alan Wake 2 riceverà DLC gratuiti post-lancio

Quando manca poco più di una settimana all’uscita di Alan Wake 2, ecco che Remedy Entertainment annuncia la pubblicazione di alcuni DLC gratuiti in arrivo dopo il lancio del gioco.

Come riportato da Eurogamer, intervenendo nel corso dell’EGX che si è tenuto lo scorso weekend, il creative director Sam Lake ha fatto sapere che lo studio sta lavorando ad alcuni contenuti aggiuntivi che verranno resi disponibili gratuitamente. Lake spiega che questi DLC saranno molto importanti, lasciando intendere che andranno ad approfondire la trama del gioco.

Tali DLC verranno pubblicati in aggiunta alle due espansioni già in programma, tuttavia ulteriori dettagli a riguardo verranno diffusi dopo l’uscita di Alan Wake 2, in programma il 27 ottobre su PC (esclusivamente su Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.