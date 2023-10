Minecraft ha venduto oltre 300 milioni di copie

Minecraft ha superato un altro record di vendite: sono oltre 300 milioni le copie del gioco vendute finora, come segnalato dalla stessa Mojang sul sito ufficiale.

Un successo stratosferico per il sandbox cubettoso, pubblicato su quasi tutte le piattaforme esistenti sin dal suo lancio ufficiale, avvenuto nel 2011 su PC. Da notare che appena tre anni fa, nel 2020, le copie vendute avevano raggiunto quota 200 milioni. Ciò significa che in appena tre anni sono state piazzate ben 100 milioni di copie.

Si tratta di un successo senza precedenti nell’industria, tant’è che Minecraft è il videogioco più venduto di sempre in assoluto, arrivando quasi a doppiare il secondo in classifica: GTA 5, per ora fermo a 180 milioni di copie.