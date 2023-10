Mortal Kombat 1: Omni-Man in azione nel nuovo trailer

NetherRealm Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 che mostra Omni-Man di Invincible in azione contro Liu Kang.









Doppiato da J.K. Simmons, Omni-Man mette in mostra tutta la sua brutale violenza. C’è spazio anche per una mossa che riprendere uno dei momenti più celebri della serie animata, poi diventato un meme piuttosto famoso ancora oggi.

Omni-Man si unirà al roster di Mortal Kombat 1 a novembre. Sarà acquistabile singolarmente, oppure verrà sbloccato in automatico come parte del Kombat Pack 1. Ricordiamo che nel pacchetto sono inclusi anche Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Patriota e Takeda Takahashi, oltre ai Kameo di Tremor (in uscita assieme a Omni-Man), Ferra, Janet Cage, Khameleon e Mavado.