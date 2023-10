Pete Hines lascia Bethesda dopo 24 anni

Il vicepresidente e responsabile dell’area publishing di Bethesda Pete Hines ha fatto sapere che a breve lascerà la compagnia per la quale ha lavorato durante gli ultimi 24 anni. Nessun nuovo lavoro per lui: Hines andrà semplicemente in pensione.

“Non è una decisione che ho preso alla leggera,” ha dichiarato Hines. “Ma dopo una lunga carriera, culminata con il lancio di Starfield, ritengo sia il momento migliore.” L’ormai ex vicepresidente di Bethesda ha affermato che continuerà a far parte della community che ha contribuito a plasmare negli ultimi due decenni e mezzo, rinnovando il suo amore per la compagnia che ha aiutato a far crescere.

Con un messaggio diffuso via social, Bethesda ha voluto ringraziare Pete Hines per il lavoro svolto negli ultimi 24 anni, augurandogli il meglio per il prossimo capitolo della sua vita.