Cities: Skylines II avrà problemi di performance su PC al lancio

Brutte notizie per chi attende Cities: Skylines II dal momento che Paradox Interactive ha ammesso candidamente che il gioco avrà problemi di performance su PC al lancio.

In una nota pubblicata sul forum ufficiale della compagnia, Paradox fa dichiara che gli sviluppatori non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo che si erano prefissati. Tuttavia, invece di rinviarne l’uscita, il publisher ha deciso di pubblicare Cities: Skylines II in uno stato tecnico subottimale (per usare un eufemismo), affermando che il gioco verrà migliorato nei mesi a venire. Una decisione che potrebbe far sollevare più di qualche sopracciglio dal momento che ciò implicherebbe la volontà di utilizzare gli utenti paganti alla stregua di beta tester, finché il gioco non abbia raggiunto “il suo pieno potenziale” (utilizzando le parole di Paradox).

A margine, la compagnia ha poi fatto sapere che Cities: Skylines II non supporterà il Workshop di Steam come il diretto predecessore. Invece, il gioco si appoggerà alla nuova piattaforma Paradox Mods, così da condividere le mod tra PC e console. Questa feature, però, non sarà disponibile al lancio.

Infine, vi ricordiamo che Cities: Skylines II sarà disponibile su PC dal 24 ottobre, mentre le versioni per PS5 e Xbox Series X|S sono state recentemente rinviate e usciranno nel corso della prossima primavera.