Second Extinction: gli sviluppatori interrompono il supporto al gioco

Systemic Reaction ha annunciato la cessazione dello sviluppo di Second Extinction, lo sparatutto online con i dinosauri attualmente in Accesso Anticipato su Steam e nel programma Game Preview su Xbox. Ciò significa che la versione 1.0 del gioco non vedrà mai la luce, mente gli acquirenti restano con un pugno di mosche.

Nel comunicato non viene fatto cenno alla possibilità di risarcimento, tant’è che uno sviluppatore intervenuto in una discussione sul forum di Steam ha confermato che i rimborsi verranno elargiti secondo le normali linee guida della piattaforma, facendo infuriare gli utenti. Tra l’altro va detto che l’ultimo aggiornamento di Second Extinction risale addirittura al 15 marzo 2022, più di un anno e mezzo fa, un tempo durante il quale Systemic Reaction non si è mai fatto vivo con i giocatori.

Una brutta situazione, dunque, tant’è che sia tra le recensioni di Steam che sul forum della piattaforma in molti stanno accusando gli sviluppatori di Second Extinction di essere scappati con la cassa. Nel frattempo il team di sviluppo fa sapere che i server rimarranno attivi fino al prossimo anno, permettendo ai giocatori di continuare a fruire del prodotto per qualche mese. La data definitiva di chiusura dei server non è stata comunicata. Ricordiamo che Systemic Reaction è una sussidiaria di Avalanche Studios Group, la compagnia di Just Cause per intenderci. Segnaliamo che la casa madre non ha fornito alcun commento sulla questione.