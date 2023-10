Endless Dungeon è ora disponibile in anticipo

Endless Dungeon, sviluppato da Amplitude Studios e pubblicato da SEGA, è il nuovo videogioco d’azione in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. “L’accesso anticipato”, anche se non è un termine corretto, è disponibile da oggi per chi possiede la Last Wish Edition. Chi ha l’edizione Standard potrà giocare tutta l’azione roguelite e il puro caos tattico a partire dal 19 ottobre.









Preordinando la Last Wish Edition tra oggi e il 19 ottobre, si otterranno dei contenuti del gioco di azione tattica roguelite, oltre ai pacchetti di skin Dawn of the End e Pioneer Elite in esclusiva con la prenotazione. Sulle nostre pagine, infatti, è stato recensito dal nostro Brom.