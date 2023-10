Harebrained Schemes tornerà indipendente nel 2024

C’è un nuovo sviluppo nella storia di Paradox Interactive e Harebrained Schemes: lo studio di sviluppo che ha dato i natali alla trilogia di Shadowrun, BattleTech e il recente The Lamplighters League tornerà indipendente a partire dal 1° gennaio 2024. Le due compagnie hanno trovato un accordo che permette ai manager di Harebrained Schemes di rilevare la compagnia, mentre Paradox manterrà i diritti dei videogiochi sviluppati dal team.

Appena qualche giorno fa avevamo riportato la notizia del pesante flop di The Lamplighters League, arrivato in seguito al licenziamento di circa l’80% del personale impiegato in Harebrained Schemes. Ora lo studio di sviluppo continuerà a supportare il gioco fino alla fine dell’anno con eventuali patch correttive, dopodiché, una volta tornato indipendente, andrà alla ricerca di nuove opportunità per il suo futuro. Tra queste non vengono esclusi accordi di publishing con altre compagnie, partnership e opportunità di investimento.

Ricordiamo che Paradox Interactive acquisì Harebrained Schemes circa cinque anni fa, nel 2018, spendendo appena 7,5 milioni di dollari. Un investimento che tuttavia non ha dato i frutti sperati.