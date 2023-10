Destiny 2: al via la nuova edizione della Festa delle Anime Perdute

Bungie ha dato il via alla nuova edizione della Festa delle Anime Perdute, il consueto evento stagionale di Destiny 2 che ogni anno ha lo scopo di celebrare il periodo di Halloween.









I giocatori devono indossare maschere e raccogliere dolcetti, ma affrontano anche sfide nei settori infestati di tutto il sistema solare. L’edizione di quest’anno porta con sé il nuovo lanciagranate leggendario Acosmico, i set di decori per armatura a tema insetto votati dalla community, le nuove sfide (e ricompense) offerte dai settori infestati in modalità leggenda e le ricompense aggiuntive disponibili con la carta evento della Festa delle Anime Perdute.

I guardiani potranno completare le sfide evento indossando le maschere per ottenere dei biglietti. Poi, potranno potenziare la propria carta evento per spendere quei biglietti e ottenere ricompense ancora più dolci. Quest’anno, i giocatori in cerca di una sfida più ostica potranno misurarsi con i nuovi settori infestati leggendari con matchmaking. Utilizzando gli engrammi sinistri ottenuti nei settori infestati, i guardiani potranno poi sfruttare la concentrazione Hocus focus da Eva per dare vita alle spettrali armi dell’evento che più desiderino. Questi engrammi potranno anche essere concentrati per ottenere armature esotiche di una qualsiasi delle espansioni di Destiny 2 in possesso dei giocatori. Le sorprese preparate da Eva per i guardiani, però, non finiscono qui: ci sarà infatti anche un nuovissimo memento, nero come gli incubi, per le armi forgiate.

La Festa delle Anime Perdute di Destiny 2 sarà disponibile fino al 7 novembre.