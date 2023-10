Frontier verso una riorganizzazione interna, licenziamenti in vista

Frontier ha annunciato un piano di riorganizzazione interna che punta a tagliare i costi operativi del 20%. Purtroppo questo significa che sono in programma dei licenziamenti, tuttavia l’entità dei tagli al personale non è stata resa nota.

La notizia è stata riportata da GamesIndustry, sulle cui colonne leggiamo che la riorganizzazione si è resa necessaria dopo il flop commerciale dell’ultimo F1 Manager, che ha venduto meno del previsto. Frontier ha poi deciso di chiudere l’etichetta di publishing Foundry per provare a concentrarsi sulla produzione interna di videogiochi, riassestandosi sui suoi punti di forza.

Infine, Frontier fa sapere che gli altri videogiochi della compagnia stanno continuando a macinare vendite in linea con le aspettative, mentre c’è molta fiducia nei confronti di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, lo strategico in tempo reale che uscirà su PC e console il 17 novembre.