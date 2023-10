Kona II: Brume è ora disponibile

Sviluppato da Parabole e pubblicato da Ravenscourt (publisher di Road 96), Kona II: Brume, la nuova avventura fra i ghiacci ambientata in Canada è il prosieguo diretto di Kona, sbarca quest’oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Recensito dal nostro Nicholas, l’esperienza trasporta i giocatori in un nuovo incubo tutto da vivere.









Nei panni di Carl, i giocatori dovranno affrontare una bizzarra nebbia – chiamata Brume – che sta disconnettendo il villaggio e i suoi abitanti dalla realtà e alterando l’equilibrio della natura. Al suo interno, inoltre, si scoprirà di non essere del tutto soli.