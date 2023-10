Chronique des Silencieux: la demo è disponibile su Steam

Ambientato nella Francia degli anni ’70, Chronique des Silencieux, sviluppato da Pierre Feuille Studio, vedrà i giocatori vestire i panni di Eugène Faury, un investigatore privato alle prime armi incaricato di risolvere lo strano e peculiare caso di Victor Dousvalon, un vecchio testardo professore di storia che ha avvolto la sua vita nel segreto.









Gli investigatori in erba dovranno pensare con i propri piedi per risolvere questo delicato mistero; non solo seguono le piste, ma anche il loro intuito mentre interrogheranno i testimoni, scoprendo falsità e scavando tra documenti nel tentativo di rompere il silenzio e le bugie vecchie di decenni. La demo presenta l’apertura del gioco, in cui Eugène si getta a capofitto nello strano caso, incontrando un colorato cast di personaggi mentre inizia la sua indagine per le strade di Meriadeck, Bordeaux. La demo è disponibile a questo link.