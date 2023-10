Hellboy Web of Wyrd è ora disponibile su PC e console

Hellboy Web of Wyrd, sviluppato da Upstream Arcade e pubblicato da Good Shepherd Entertainment, è da oggi disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S una la nuova esperienza videoludica dedicata al diavolo rosso per antonomasia, ed è stato recensito dal nostro Ale Alosi.









Hellboy Web of Wyrd mette i giocatori nei panni dello stesso Big Red (doppiato da Lance Reddick) mentre viene inviato attraverso lo strano regno del Wyrd. Quando un agente dell’Ufficio per la ricerca e la difesa sul paranormale (B.P.R.D.) scompare mentre indagava sulla Casa delle Farfalle e vengono scoperti picchi psichici in tutto il mondo, viene chiamato il principale cacciatore cambiano del soprannaturale del mondo, Hellboy.