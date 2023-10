Alan Wake 2: l'ultimo trailer riassume il gioco precedente

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Alan Wake 2 che riassume in pochi minuti quanto avvenuto nel gioco precedente.









Il trailer racconta la storia del protagonista, di come è rimasto intrappolato dentro Cauldron Lake per salvare sua moglie, e di come spera di ritornare nel mondo reale prima di perdere definitivamente il senno. Un riassunto più esteso è stato pubblicato in queste ore su Fortnite come esperienza giocabile.

Alan Wake 2, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.