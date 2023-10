Zen Studios: licenziamenti per gli sviluppatori di Pinball FX

Zen Studios è solo l’ultima in una lunga lista di compagnie colpite da licenziamenti. Secondo quanto riportato da Videogamelayoff (sì, ora esiste anche un sito per tenere traccia dei licenziamenti), le persone rimaste senza lavoro sarebbero ben 32. Il sito non rivela la fonte, ma la notizia è stata poi confermata anche da GamesIndustry.

Segnaliamo che Zen Studios fa parte di Embracer Group e che questi licenziamenti fanno parte di una ben più ampia ristrutturazione interna che ha già portato alla chiusura di Volition, e che molto probabilmente porterà alla vendita di Gearbox.