CTRL-U è un nuovo videogioco d'avventura tutto italiano

Lo studio italiano Stone Shelter ha presentato CTRL-U, un nuovo videogioco d’avventura con visuale in prima persona ambientato in un vasto complesso industriale.









In CTRL-U impersoneremo un androide avanzato di nome Kyle (Unità Ausiliaria KY-13), che grazie alla sua agilità è in grado di raggiungere rapidamente ogni zona della fabbrica per risolvere qualsiasi imprevisto. Kyle può eseguire salti, wallrun, pericolosi attraversamenti su travi strettissime con abili mosse di parkour.

Kyle dovrà quindi avventurarsi all’interno della Factory 42, un impianto industriale che produce strumenti per la difesa della proprietà (telecamere, barriere, torrette automatiche, ecc). Peccato che la fabbrica sia vittima di un malfunzionamento esteso all’intero impianto di produzione, per questo l’androide dovrà intervenire per risolvere il problema e nel frattempo scoprire i segreti che si nascondono nella Factory 42.

CTRL-U è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che sarà disponibile prossimamente su Steam.