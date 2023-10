Back to the Dawn in uscita in Accesso Anticipato a novembre

Metal Head Games e il publisher Spiral Up Games hanno annunciato la data di uscita in Accesso Anticipato di Back to the Dawn, un nuovo RPS di stampo survival ambientato all’interno di una prigione.









In Back to the Dawn vestiremo i panni di un giornalista impegnato a gettare luce su una vasta cospirazione e che viene incastrato per aver indagato troppo a fondo. Condannato per un crimine che non ha commesso, il protagonista si ritrova a scontare una pena ingiusta in una prigione di massima sicurezza. Collaborando con il suo avvocato, il giornalista deve raccogliere le prove della cospirazione all’interno della prigione, stringendo alleanze con altri criminali oppure seminando zizzania nella struttura detentiva.

Gli sviluppatori fanno sapere che Back to the Dawn rimarrà in Accesso Anticipato per almeno un anno, durante il quale verranno aggiunti sempre più contenuti sulla base dei feedback dei giocatori. Il gioco sarà disponibile su Steam dal 3 novembre.