Call of Duty: disponibile l'evento Infestazione su Warzone e MW2

Activision ha dato il via all’evento Infestazione sui server di Call of Duty Warzone e Modern Warfare 2. Ecco il trailer di lancio in italiano.









Di seguito la descrizione ufficiale dell’evento: “La Bocca dell’inferno è spalancata, creature ultraterrene invadono il mondo e un terrore strisciante si aggira alla ricerca di anime, infettando Al Mazrah e aleggiando sui canali rosso sangue di Vondel! Preparati ad affrontare l’Operazione Nightmare per respingere questa orripilante minaccia!”

Il trailer presenta alcuni dei personaggi introdotti con questo evento, come l’antieroe Spawn, Ash Williams della serie La Casa, e Skeletor direttamente da He-Man.