The Lords of the Rings: Return to Moria è in fase gold

Il nuovo videogioco concernente il mondo creato da Tolkien, The Lords of the Rings: Return to Moria, entra a partire da oggi in fase gold. Come però sottolineato dal team ironicamente, proprio per richiamare le atmosfere dei libri del Professore, sembra essere entrato in gestazione “Mithril”, proprio per omaggiare il raro materiale che costituisce la cotta indossata da Bilbo Baggins.









Di recente, gli sviluppatori hanno condiviso un primo sguardo al Dwarf Creator in-game, che consente ai giocatori di creare e personalizzare il proprio personaggio nanico unico per il loro gioco in The Lord of the Rings: Return to Moria. Il Creatore di Nani offrirà delle opzioni per personalizzare il proprio Nano, comprese scelte distinte per barba e capelli, accessori e gioielli, caratteristiche del viso, tatuaggi, cicatrici, tipo di corpo e persino l’origine, la voce e il tipo di personalità del Nano. Ricordiamo, inoltre, che la produzione arriverà su PC il prossimo 24 ottobre, mentre su PlayStation 5 in un altro momento.