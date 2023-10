Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express è ora disponibile

Agatha Christie: Assassinio sull’Orient Express, sviluppato e pubblicato da Microids, arriva quest’oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il nuovo racconto, dettagliato dal nostro Lelle nella sua recensione, narra dell’investigatore belga Hercule Poirot, in un momento storico divergente da quello originale, per la precisione nel 2023.









A bordo dell’Orient Express, il leggendario detective Hercule Poirot cercherà di risolvere l’omicidio avvenuto sul prestigioso treno, circondato da un cast di personaggi con i propri segreti, nonché spinti dalle proprie motivazioni. Risolvere il mistero non sarà facile e, attraverso numerosi colpi di scena, i giocatori dovranno usare le loro cellule grigie e le loro abilità di detective per svelare la verità e portarla alla luce.