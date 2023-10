Football Manager 2024 è ora disponibile in anticipo

Football Manager 2024, la produzione sviluppata da Sports Interactive e pubblicata da SEGA, è disponibile in anticipo per chiunque abbia acquistato su PC la versione digitale. La versione in accesso anticipato contiene anche informazioni che sono ancora in fase di approvazione da parte dei legittimi proprietari dei diritti e potrebbe contenere dati che, al momento, non riflettono ancora accuratamente quelli del mondo reale.









Alcuni club e asset relativi ai calciatori potrebbero essere assenti durante l’accesso anticipato, in arrivo con la versione finale dell’opera. Le carriere per giocatore singolo avviate nella versione in accesso anticipato di Football Manager 2024 potranno essere trasferite alla versione completa, disponibile da lunedì 6 novembre.