Gargoyles Remastered, il classico è disponibile su PC e console

Gargoyles Remastered, sviluppato e pubblicato da Empty Studio, è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Originariamente pubblicato nel 1995, la produzione parla dell’iconico classico Disney, celebre per la pellicola e la serie televisiva, ora disponibile su Disney Plus.









Il mondo di Gargoyles prende vita con l’obiettivo di sorprendere i fan della serie animata e gli appassionati di giochi rétro. Divertiti con il gameplay classico e autentico del suo predecessore con nuove funzionalità, ad esempio obiettivi e molto altro ancora.