JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, arriva Yuya Fungami

Bandai Namco annuncia la disponibilità di Yuya Fungami, il nuovo personaggio aggiuntivo che si unisce al già corposo roster di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.









Yuya Fungami è uno degli avversari di Josuke in Diamond is Unbreakable ed è il secondo personaggio del Season Pass 2 che si unisce alla line-up del picchiaduro. Sfrutta la sua stand Highway Go Go che può dividersi e attaccare ad alta velocità inseguendo i suoi avversari. La stand può anche succhiare la forza vitale dalla vittima.

Yuya Fungami è disponibile da ora su tutte le piattaforme come parte del Season Pass 2 o come acquisto individuale.