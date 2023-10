Super Mario Bros. Wonder è disponibile, ecco il trailer di lancio

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Super Mario Bros. Wonder, da oggi disponibile in tutto il mondo in esclusiva su Switch.









Super Mario Bros. Wonder presenta ben dodici personaggi giocabili che potranno trasformarsi in elefante, scavare nel terreno con il fungo trivella, soffiare potenti bolle con il fiore bolla e sfruttare tante abilità inedite integrate nel nuovo sistema di equipaggiamento delle spille: una speciale impostazione che permetterà di personalizzare l’esperienza di gioco in base alle preferenze e alle necessità dei livelli. Il gioco supporta il gioco cooperativo, sia online sia in locale, da 2 a 4 giocatori.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione scritta da Danilo Dellafrana.