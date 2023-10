Stargate: Timekeepers, nuovo evento live a breve

Stargate: Timekeepers, sviluppato da CreativeForge Games e pubblicato da Slitherine Software, è il nuovo videogioco di strategia dagli editori di Master of Magic. In tal senso, Slitherine Games ha fatto sapere che si terrà un evento live il prossimo giovedì con gli sviluppatori, in cui si avranno notizie ulteriori sul tattico fantascientifico ispirata alla celeberrima serie televisiva.









“Ci saranno degli ospiti speciali che si uniranno alla nostra diretta come Martin Wood, regista e produttore di Stargate SG-1, Darren Somner, proprietario e amministratore delegato di gateworld.net, e Robert Brown, scrittore di Stargate: Timekeepers”, ha dichiarato Slitherine Games a questo link.