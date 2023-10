The 7th Guest festeggia il suo ventesimo anniversario

In occasione del ventesimo anniversario di The 7th Guest, Vertigo Games ha pubblicato ques’oggi la nuova versione dell’opera su realtà virtuale sia su PC che su PlayStation 5, con l’obiettivo di portare i giocatori nella casa degli errori per eccellenza.









“Siamo grandi fan dell’originale e siamo incredibilmente orgogliosi di aprire finalmente i battenti della Stauf’s Mansion per permettere ai giocatori di (ri)scoprire questo classico del genere, mentre la villa e i suoi memorabili personaggi prendono vita intorno a loro attraverso una tecnologia VR all’avanguardia”, ha dichiarato Paul van der Meer, Game Director di The 7th Guest VR. “Con questo ambizioso remake VR, realizzato da zero, ci siamo posti l’obiettivo di innovare la narrazione dei videogiochi, proprio come fece l’originale quando divenne il pioniere dell’uso del full-motion video (FMV) su CD-rom. Non vediamo l’ora che i giocatori incontrino per la prima volta i performer in live-action catturati volumetricamente – e ci piacerebbe essere una mosca sul muro mentre tutto ciò accade!”, ha aggiunto il team di sviluppo.