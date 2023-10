Persona 5 Tactica, ecco ulteriori dettagli

Persona 5 Tactica, sviluppato e pubblicato da Atlus, arriverà il prossimo 17 novembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Quest’oggi il team ha parlato delle relazioni all’interno dell’opera, oltre che delle novità insite nella varietà di missioni che saranno proposte, tra le ricompense e la Nuova Partita +, considerata importante dal team giapponese.









La produzione, inoltre, sbarcherà su Xbox GamePass al day one. Oltre ad aver descritto le principali novità, dedicate quindi al new game plus e alle attività collaterali, le ricompense da sbloccare potrebbero essere determinanti per avanzare all’interno dell’avventura. Ricordiamo, inoltre, che Persona 5 Tactica non sarà un tipico JRPG o un musou come il titolo originario e Strikers.