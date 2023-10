Assassin's Creed Codename Red: un primo sguardo alla protagonista

Nel corso del weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle sono spuntati alcuni dettagli sulla protagonista di Assassin’s Creed Codename Red, l’action RPG in lavorazione presso Ubisoft Quebec ambientato nel Giappone feudale.

In primo luogo è saltata fuori un’immagine, che dovrebbe essere ufficiale, raffigurante il volto della protagonista. L’immagine è stata scovata da un leaker che si fa chiamare j0nathan (via Reddit), ma va detto che è stata pubblicata su LinkedIn da Pierre Boudreau, uno scrittore che lavora proprio nello studio che sta sviluppando il prossimo Assassin’s Creed. Lo stesso leaker ha poi diffuso ulteriori dettagli sulla presunta protagonista. Sappiamo infatti che dovrebbe chiamarsi Naoi o Naoé, tuttavia il nome potrebbe cambiare da qui alla release. La sua storia comincia nel momento in cui un membro dell’Ordine uccide suo padre, un evento che la spinge a unirse agli shinobi e diventare un’assassina.

Naturalmente vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze, mentre vi ricordiamo che Assassin’s Creed Codename Red (titolo ancora provvisorio) dovrebbe uscire nel corso del 2024.