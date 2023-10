Far Cry: Ubisoft sarebbe al lavoro su uno spin-off multiplayer

A quanto risulta da alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, Ubisoft starebbe sviluppando uno spin-off multiplayer di Far Cry nel solco dei cosiddetti “extraction-based shooter”. Come Escape from Tarkov, per intenderci. La notizia è stata riportata dal giornalista Tom Henderson, il quale afferma che il progetto dal nome in codice Maverick sarebbe in lavorazione presso Ubisoft Montreal.

Secondo quanto segnalato dal giornalista, infatti, Maverick dovrebbe essere ambientato in una regione fittizia ispirata all’Alaska. Qui i giocatori dovranno andare alla ricerca di risorse per sopravvivere, uccidendo animali per ricavarne le pelli così da realizzare oggetti di equipaggiamento, raccogliendo piante officinali per creare medicine, e ovviamente trovando armi e proiettili disseminati nella mappa.

Le risorse devono poi essere immagazzinate nel proprio nascondiglio, ossia un posto sicuro in cui anche in caso di morte sarà possibile recuperare quanto depositato al suo interno. A tal proposito, la morte sarà permanente in Far Cry Maverick. Alla sconfitta si perde tutto ciò che non è stato portato nel nascondiglio, compresi i livelli accumulati e le abilità sbloccate, costringendo i giocatori a ripartire quasi da zero.

Stando al report di Henderson, infine, questo spin-off multiplayer di Far Cry dovrebbe vedere la luce entro il mese di aprile 2025, con una prima alpha in programma all’inizio del 2024.