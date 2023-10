Il monitor LG UltraGear di League of Legends è disponibile in Italia

LG ha annunciato la disponibilità in Italia del monitor LG UltraGear 27GR95QL di League of Legends realizzato in collaborazione con Riot Games. A partire da oggi, e fino al 30 novembre, il nuovo monitor sarà disponibile in preordine in esclusiva su LG Online Shop al prezzo di € 999.

Chiunque effettui il preordine riceverà in omaggio 3 oggetti di gioco: campione Jayce e skin Jayce Martello Lucente, campione Vi e skin Project Vi, campione Caitlyn e skin Caitlyn Luna Candid.

Tutti i dettagli sul monitor LG UltraGear 27GR95QL griffato League of Legends sono disponibili qui.