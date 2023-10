Marvel's Spider-Man 2 è già record di vendite

Marvel’s Spider-Man 2, sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony, è attualmente disponibile per PlayStation 5 da ieri. Recensito dal nostro Dan Hero, il prosieguo del titolo del 2018 ha quest’oggi raggiunto i 2.5 milioni di giocatori in solo ventiquattro ore dalla pubblicazione effettiva, una cifra che sembra destinata a crescere nelle prossime ore.









Il nuovo capitolo del franchise, inoltre, è come sempre ambientato a New York, e il nuovo nemico, che qualcuno potrebbe aver riconosciuto dal trailer di lancio poco più sopra, è il simbionte Venom, già visto in tante pellicole cinematografiche, soprattutto quelle dirette da Sam Raimi.