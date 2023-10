Air Twister è in arrivo a breve

Air Twister, in arrivo su PlayStation, Xbox e PC il prossimo 10 novembre, verrà rimpinguato di modalità extra dal team di sviluppo, ININ Studio, in collaborazione con Ys Net. L’opera, creata e ideata da Yu Suzuki (la mente dietro alcuni dei franchise di SEGA), autore di OuRun e After Burner, includerà molti videogiochi e una mappa dedicata alle avventure del personaggio che i giocatori si troveranno a impersonare.









Oltre a proporre modalità come Stardust, che costringerà il giocatore ad affrontare orde su orde di nemici, ce ne saranno di ulteriori come la Boss Rush, in cui sarà possibile fronteggiare i nemici temibili come si preferisce, seguendo un ordine prestabilito dall’opera.