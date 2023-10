The Forest Cathedral debutterà su PlayStation 5

Ottobre è il mese della festa dei morti, Halloween, e tante produzioni si preparano per festeggiarlo. The Forest Cathedral è una di esse: originariamente pubblicata nel 2021 solamente su PC da Wakefield Interactive, con il supporto di Brian Wilson, l’opera orrorifica si prepara a sbarcare anche su PlayStation 5 il prossimo 31 ottobre, in concomitanza con Samhain.









Al suo interno, s’impersonerà la scienziata Rachel Carson, che tenterà di fuggire da un’isola misteriosa dominata da nemici di varia natura e simboli satanici che potrebbero mettere in difficoltà i deboli di cuore. Ispirato dagli eventi reali che circondano l’indagine della scienziata Rachel Carson sul dannoso pesticida noto come DDT, The Forest Cathedral è una drammatica rivisitazione del libro di scienze ambientali The Spring’s Carson.