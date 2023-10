Ghostrunner 2: DLC in arrivo a dicembre

Ghostrunner 2, sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, sarà disponibile a partire dal 24 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Recensito dal nostro Solar, la nuova esperienza hardcore e arcade si prepara inoltre ad accogliere un prossimo DLC in arrivo il 7 dicembre 2023.









Nel 2024, inoltre, sarà disponibile il nuovo DLC denominato “Endless Moto Mode“. Il primo, già sicuro, si titolerà “Ice Pack”, includendo al suo interno una spada, delle skin e oggetti cosmetici complementari. Inoltre, sarà possibile personalizzare la propria motocicletta.