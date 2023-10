Tintin Reporter - I misteri del faraone: panoramica sul gameplay

Tintin Reporter – I misteri del faraone, sviluppato da Pendulo Studios e pubblicato da Microids, si mostra con una nuova panoramica di gameplay in vista dell’uscita, fissata per il prossimo 7 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.









Nel gioco Tintin Reporter – I sigari del faraone, il famoso reporter e il suo fedele compagno Milù vivranno delle straordinarie avventure…Dopo aver incontrato il Dottor Ciclone durante una crociera nel Mar Mediterraneo, il famoso reporter parte alla ricerca della tomba del faraone Kih-Oskh. Quali sono gli oscuri segreti nascosti nella tomba? Dall’Egitto all’India, passando per l’Arabia, Tintin e Milù finiranno per indagare su una gigantesca rete di narcotraffico in tutto l’Oriente.