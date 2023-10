STAR OCEAN THE SECOND STORY R sarà al Lucca Comics & Games

STAR OCEAN THE SECOND STORY R, sviluppato e pubblicato da Square Enix, sarà giocabile al prossimo Lucca Comics & Games su Nintendo Switch. L’opera, in tal senso, verrà pubblicato su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il prossimo 2 novembre 2023.









Questa storia inizia quando Claude, un ufficiale della Federazione, viene trasportato fortuitamente su un pianeta mistico. Mentre è alla ricerca di un modo per tornare a casa, incontra una ragazza che lo coinvolge in una missione per salvare la sua gente, come raccontato da un’antica profezia. Inizierai la tua avventura con Claude o con Rena, e, a seconda di ogni scelta intrapresa, la prospettiva sugli eventi e gli alleati reclutabili cambieranno. Si potrà approfondire la conoscenza con i membri del gruppo tramite il sistema di azioni private, che permetteranno al giocatore di stringere legami e di sbloccare diversi finali.