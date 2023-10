The Finals: al via l'open beta dell'FPS free-to-play

Embark Studios ha annunciato che da oggi è disponibile su tutte le piattaforme l’open beta di The Finals, lo sparatutto online a squadre che sarà free-to-play una volta pubblicato in via ufficiale e definitiva.









Questa open beta introduce l’arena Skyway Stadium e una nuova modalità di gioco, Bank-It. Inoltre, la beta include un Battle Pass gratuito con 16 ricompense esclusive e permanenti che i giocatori potranno sbloccare e conservare per il lancio ufficiale. La beta prevede cross-play e progressione cross-platform tra PC e console.

Gli sviluppatori spiegano che l’obiettivo di questa open beta è quello di convalidare le migliorie e le modifiche apportate dopo i precedenti test su PC, testare lo stress dell’infrastruttura del server e del backend del gioco su più ampia scala, garantire che il team sia in grado di applicare rapidamente patch e aggiornamenti al gioco su tutte le piattaforme e ottenere feedback sull’esperienza su console e pad.

L’open beta di The Finals sarà attiva da oggi e fino al 5 novembre su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X|S.