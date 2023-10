Flashback 2: dietro le quinte con un video diario di sviluppo

Microids ha pubblicato un nuovo video diario di sviluppo di Flashback 2 che ci porta dietro le quinte del progetto assieme al game director Paul Cuisset e al producer Anthony Bouraba.









I due ci parlano della genesi del progetto, di come Flashback 2 sia legato al predecessore del 1992, e di come il team di sviluppo si sia ispirato alla fantascienza degli anni Ottanta per dar vita all’ambientazione del gioco, prendendo spunto da film come Blade Runner e Total Recall. Cuisset e Bouraba discutono anche delle novità che sono state introdotte nel gioco per rendere l’esperienza al passo con i tempi, mantenendo però la stessa atmosfera del primo gioco della serie.

Flashback 2, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 16 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch verranno pubblicate all’inizio del 2024.