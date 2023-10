Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ecco il primo trailer in-engine

Konami ha pubblicato un primo trailer in-engine di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, il remake di Metal Gear Solid 3 realizzato con l’Unreal Engine 5 da Virtuos.









Il filmato è stato catturato da una versione pre-alpha del gioco, dunque non è del tutto rappresentativo del prodotto finale, tuttavia permette di farsi un’idea abbastanza precisa di come sarà questo remake. Il trailer mostra alcune sequenze in cui Snake attraversa una palude, si avvicina di soppiatto a dei nemici prima di abbatterli silenziosamente, ed esplora alcuni edifici in rovina.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater verrà pubblicato prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, vi ricordiamo che Konami ha da poco pubblicato la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Qui trovate la nostra recensione.